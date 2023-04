Cosa cerca Erdogan nel caos israelo-palestinese (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha rapidamente condannato l’irruzione della polizia israeliana nella moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, che ha portato a scontri con i fedeli, definendo gli atti di mercoledì una “linea rossa” per la Turchia. È una sottolineatura di valore strategico, perché serve a dare un ruolo a Erdogan — e di riflesso ad Ankara — nel mondo musulmano, e dunque può anche essere utile in questa fase in cui il presidente turco cerca di stabilizzare ciò che rimane del suo consenso interno in vista delle prossime elezioni. Ma interessa anche vari altri attori geopolitici regionali. Narrazioni e interessi “Condanno gli atti vili contro la prima qiblah dei musulmani in nome del mio Paese e del mio popolo e chiedo che gli attacchi cessino al più presto”, ha dichiarato Erdogan in un discorso tenuto ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip, ha rapidamente condannato l’irruzione della polizia israeliana nella moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, che ha portato a scontri con i fedeli, definendo gli atti di mercoledì una “linea rossa” per la Turchia. È una sottolineatura di valore strategico, perché serve a dare un ruolo a— e di riflesso ad Ankara — nel mondo musulmano, e dunque può anche essere utile in questa fase in cui il presidente turcodi stabilizzare ciò che rimane del suo consenso interno in vista delle prossime elezioni. Ma interessa anche vari altri attori geopolitici regionali. Narrazioni e interessi “Condanno gli atti vili contro la prima qiblah dei musulmani in nome del mio Paese e del mio popolo e chiedo che gli attacchi cessino al più presto”, ha dichiaratoin un discorso tenuto ...

