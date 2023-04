(Di giovedì 6 aprile 2023) La Lazio ha vinto entrambi glicon la Roma, è a pari merito con l'Atalanta (una vittoria a testa, in trasferta, per 2 - 0) e deve ancora sfidare per la seconda volta Juventus, Inter e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Il calendario del Milan: la corsa Champions entra nel vivo - Gazzetta_it : Corsa Champions: scontri diretti, incroci e differenza reti. Che cosa può succedere - _MISTERHOLIDAY : @JosephDifranc20 Incredibile che appena l'inter e finita fuori dalla corsa Champions sono partite le indagini su Ro… - N_Bennati : @Savino46736819 @Fede_Campa1 [CONTINUA] Prese un Milan che veniva da anni di insuccessi, da un 6^ posto e in quel m… - ammutjnato : @FortunatoMaisa1 @dayfootball1981 È solo un caso che siano indagate le dirette concorrenti per la corsa alla Champi… -

La Lazio ha vinto entrambi gli scontri diretti con la Roma, è a pari merito con l'Atalanta (una vittoria a testa, in trasferta, per 2 - 0) e deve ancora sfidare per la seconda volta Juventus, Inter e ...Si parte subito alle 17 con Salernitana - Inter, partita decisiva per Inzaghi nella. Poi Lecce - Napoli alle 19 e Milan - Empoli alle 21. Il sabato alle 12.30 apre Udinese - Monza, ...... la Dinamo affronta Treviso in uno scontro fondamentale per laal miglior piazzamento playoff. 4 recuperi, 2 stoppate, centro molto interessante, già incontrato dalla Dinamo inLeague ...

L'ombra della Procura sulla corsa Champions: rischiano anche Roma e Lazio Sport Mediaset

Subentrato a Nicola in corso d’opera, il tecnico portoghese (da giocatore ... per non perdere anche l’ultimo pass per la prossima Champions. Parola al campo.Giugno sarà il mese decisivo per capire il futuro dell’Inter. Il campo dirà a quale esito avrà portato questa strana stagione, che vede i nerazzurri ancora in corsa in Champions League ma a rischio di ...