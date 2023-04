Corona si candida a Catania e la spara | “Sarò presidente del Consiglio”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Fabriziosi, ma forse non è neanche quella notizia, che verte sullete avveniristiche dell’ex-paparazzo, peraltro già annunciate l’anno scorso.to aÈ il sindaco Giuseppe Lipera ad annunciare che Fabrizio“ha accettato dirsi alcomunale dinella lista Movimento popolare catanese”. Ma ciò che risuona di più è l’insistenza con cuistesso torna sul suo “obiettivo”, ovvero diventare premier: “Conosco la storia dell’avvocato Lipera ed è per questo che sono qui. Io sono nato e cresciuto a. Lipera ha fatto molte cose per la mia famiglia”. Poi aggiunge: “Ho sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Amministrative2023 Fabrizio #Corona si candida a consigliere comunale di #Catania nella lista Movimento popolare c… - IlPrimatoN : 'Entro i 58 anni'. Ma è un 'aggiornamento' di un programma già annunciato l'anno scorso... - melomonaco86 : RT @AndreaZalone: Fabrizio Corona si candida a Catania con l’Avv. Lipera e alla conferenza stampa al chiuso fumano. Meraviglia https://t.c… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: #Amministrative2023 Fabrizio #Corona si candida a consigliere comunale di #Catania nella lista Movimento popolare catanes… - ginugiola : RT @AndreaZalone: Fabrizio Corona si candida a Catania con l’Avv. Lipera e alla conferenza stampa al chiuso fumano. Meraviglia https://t.c… -

Il programma elettorale di. Per, il problema di Catania e della Sicilia in generale sta nel fatto che " il turismo non è sviluppato " e che per rimediare occorrerebbe " fare qualcosa ...Lo ha detto Fabrizio, candidato al consiglio comunale di Catania nella lista Movimento popolare catanese, a sostegno di Giuseppe Lipera . I due, poi, hanno dato la notizia della candidatura ...Corre con la lista Movimento popolare catanese, a sostegno l'avvocato penalista Giuseppe Lipera, candidato a sindaco nel capoluogo ...

Fabrizio Corona si candida a Catania e fuma al chiuso durante la conferenza stampa con l’aspirante… Il Fatto Quotidiano

Fabrizio Corona sarà in corsa alle elezioni comunali di Catania, previste per domenica 28 e lunedì 29 maggio. L'ex ‘re dei paparazzi', nato nella città siciliana, farà parte della lista Movimento ...“Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista Movimento popolare catanese”. Lo rende noto il candidato a sindaco di Catania del Mpc, l’avvocato Giuseppe Lipera.