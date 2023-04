Cori razzisti | Roc Nation e il messaggio agli italiani | “Mettiamo il razzismo in panchina per sempre”

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Nel calcio professionistico i giocatori neri sono stati spesso vittime di manifestazioni di odio durante le partite. Odio espresso tramite buu, ululati, riproduzioni del verso della scimmia, insultie bucce di banana lanciate ai migliori atleti del panorama internazionale. Tutto ciò davantiocchi del mondo, davantiocchi dei bambini, davanti alle famiglie dei giocatori”. La RocSports Interal, – la società che gestisce l’immagine dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku – ha acquistato una pagina della ‘Gazzetta dello Sport’ per lanciare un appello (“Enough is enough”) contro ilnegli stadi, dopo i fatti dell’Allianz Stadium nel finale di Juventus-Inter. “Nessuno ha dovuto affrontare alcuna conseguenza per questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calci… - beppesevergnini : Qualcuno mi spiega perché viene espulso uno che zittisce i cori razzisti? ?? #JuveInter - marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - FilippoRavelli : RT @jrbasket2015: #Sportitalia mentre #Pedullà stava argomentando sui fatti di Torino #JuventusInter e i cori razzisti dei tifosi della #Ju… - Officialluigi4 : RT @WalterWhiteNH: L’unico arbitro che ha sospeso una partita per cori razzisti è stato Claudio Gavillucci, in Sampadoria Napoli del maggio… -

... oggetto di insultida parte della curva dei tifosi della Juventus, episodio che ha poi ...in maniera immediata la partita nel caso in cui dovessero effettivamente verificarsie insulti di ...Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto su quanto successo ieri sera allo Stadium, con i...Le vicende extracampo lasciano sempre qualche strascico. Ciò che è accaduto in Juventus - Inter ne è la prova. DaiL'articolo Juventus, anche Milik contro il razzismo: "Non dovrebbe esistere" proviene da True ...

L’attaccante dell’Inter, Lukaku, è stato vittima di insulti e cori razzisti da parte di alcuni tifosi della curva dei Bianconeri, che ha voluto azzittire con un’esultanza provocatoria dopo aver ...Gli ispettori federali nel loro referto hanno scritto che Lukaku dopo aver subito il giallo per il fallo su Gatti ha dovuto ascoltare cori razzisti: "Contro di lui sostenitori della Juventus occupanti ...