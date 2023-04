Cori razzisti contro Lukaku, Nainggolan polemico contro la Juventus (Di giovedì 6 aprile 2023) Romelu Lukaku ha ricevuto tanto supporto dai club e dai calciatori di tutto il mondo: da Patrice Evra a Clarence Seedorf, da Rafael Leao a Kylian Mbappè, fino ad arrivare al suo connazionale Radja Nainggolan, che ha anche commentato su Instagram in maniera polemica nei confronti della Juventus. Il belga non ha mai provato nessun tipo di simpatia nei confronti dei bianconeri, come testimoniano le sue numerose uscite sulla Signora ai tempi della Roma: il centrocampista della Spal ha prima mostrato la propria vicinanza al centravanti nerazzurro, inviando un emoticon del muscolo. Poi, è tornato a criticare il gesto degli ultras della Juve, scrivendo: “Cosa ti aspettavi là?“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Romeluha ricevuto tanto supporto dai club e dai calciatori di tutto il mondo: da Patrice Evra a Clarence Seedorf, da Rafael Leao a Kylian Mbappè, fino ad arrivare al suo connazionale Radja, che ha anche commentato su Instagram in maniera polemica nei confronti della. Il belga non ha mai provato nessun tipo di simpatia nei confronti dei bianconeri, come testimoniano le sue numerose uscite sulla Signora ai tempi della Roma: il centrocampista della Spal ha prima mostrato la propria vicinanza al centravanti nerazzurro, inviando un emoticon del muscolo. Poi, è tornato a criticare il gesto degli ultras della Juve, scrivendo: “Cosa ti aspettavi là?“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

