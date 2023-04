Cori razzisti contro Lukaku | curva Juve chiusa per un turno

(Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) –dellantusper una partita, tre giornate a Juan Cuadrado, una a testa per Samir Handanovic e Romelu. Non ci è andato leggero il giudice sportivo Alessandro Zampone, in merito a quanto successo nella semifinale d'andata di martedì all'Allianz Stadium. La società bianconera dovrà una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori. I collaboratori della Procura federale, si legge nel dispositivo, hanno segnalato che “i sostenitori dellantus occupanti il primo anello del settore denominato ‘Tribuna Sud' levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultantie grida di discriminazione razziale” nei confronti di. “Tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, ...

16.22 Juventus - Inter, tre giornate a Cuadrado Mano pesante del Giudice sportivo sul finale incandescente di Juventus - Inter, semifinale di Coppa Italia. Per icontro il nerazzurro Lukaku, Tribuna Sud dello 'Stadium' chiusa per un turno. Quanto ai giocatori,tre giornate di squalifica per lo juventino Cuadrado, espulso nel finale, per un pugno ...Insulti, spintoni e: cos'è successoSanzionata anche la Juventus per icontro Lukaku. I bianconeri dovranno giocare una gara con il settore denominato "Tribuna Sud", primo anello, senza spettatori. I collaboratori della ...

(Adnkronos) - La curva sud dell'Allianz Stadium chiusa per una gara. E' la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all'attaccante belga dell'Inter ...Le decisioni fanno riferimento alle tensioni avvenute subito dopo il triplice fischio della sfida tra Juventus e Inter, finita in rissa dopo il calcio di rigore trasformato da Lukaku al 94', con il ...