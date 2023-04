Cori razzisti a Lukaku, attesa squalifica ‘morbida’ per la Juventus – CdS (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è in previsione una stangata nei confronti della Juventus per il comportamento dei suoi tifosi, coi beceri Cori razzisti rivolti a Lukaku. Il Corriere dello Sport parla della solita squalifica ridotta in arrivo. ALTRO CHE PUNIZIONE ESEMPLARE – La Juventus non pagherà nell’immediato per i Cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport parla di un “esiguo numero di tifosi” che li hanno intonati, nonostante gli audio dalle immagini diffuse da martedì notte siano abbastanza chiari. Questo sembra essere il preludio alla chiusura della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium per un turno, con la condizionale. Ossia: sanzione sospesa per un anno sottoponendo la Juventus a un “periodo di prova”, dove se dovessero ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è in previsione una stangata nei confronti dellaper il comportamento dei suoi tifosi, coi beceririvolti a. Il Corriere dello Sport parla della solitaridotta in arrivo. ALTRO CHE PUNIZIONE ESEMPLARE – Lanon pagherà nell’immediato per irivolti a Romelu. Il Corriere dello Sport parla di un “esiguo numero di tifosi” che li hanno intonati, nonostante gli audio dalle immagini diffuse da martedì notte siano abbastanza chiari. Questo sembra essere il preludio alla chiusura della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium per un turno, con la condizionale. Ossia: sanzione sospesa per un anno sottoponendo laa un “periodo di prova”, dove se dovessero ...

