Cori contro Lukaku | chiusa la curva della Juve

(Di giovedì 6 aprile 2023) A seguito deirazzisti rivolti anel corsogara di Coppa Italia trantus e Inter, il giudice sportivo ha deciso per un turno di chiusurabianconera. Come si legge nel comunicato “il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratoriProcura federale, i sostenitoriSoc.ntus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultantie grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatoreSoc. InternazionaleBolingoli Romelu. Considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : #JuveInter, la vergogna non finisce mai: ecco il video dei cori razzisti anche contro Edin #Dzeko - marifcinter : #Inzaghi: 'Cori razzisti contro Lukaku? Assolutamente sì. Questo si è percepito. Ma io vado oltre e vedo un giocato… - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - BettinaPiccardo : @sportmediaset continuate a colpire la Juve eh ...??????i cori contro kostic e vlahovic ignorati...idem le provocazion… - ninobizzintino : RT @EpyAle: I cori razzisti degli altri portano al massimo alla chiusura con sospensiva (Lazio) o una multa (Roma stankovic) o, se fatti co… -

16.22 Juventus - Inter, tre giornate a Cuadrado Mano pesante del Giudice sportivo sul finale incandescente di Juventus - Inter, semifinale di Coppa Italia. Per irazzistiil nerazzurro Lukaku, Tribuna Sud dello 'Stadium' chiusa per un turno. Quanto ai giocatori,tre giornate di squalifica per lo juventino Cuadrado, espulso nel finale, per un pugno ...... è stata chiusa per una giornata, punizione che verrà scontatail Napoli , in campionato, il ... al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultantie grida di discriminazione razziale ...Lo ha deciso il giudice sportivo dopo iLukaku MILANO - Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in merito a quanto successo nella semifinale d'andata di martedì all'Allianz Stadium, ha imposto alla Juventus di giocare una gara ...

Giudice Sportivo: cori contro Stankovic, multa per la Roma attenuata dal gesto di Mourinho. 10 squalificati Calciomercato.com

Il giudice sportivo ha deciso che il primo anello della tribuna sud dello stadio della Juventus sarà chiusa nella prossima partita di campionato che la squadra giocherà in casa, il 23 aprile contro il ...A fronte della decisione emessa da parte del Giudice Sportivo di chiudere per un turno la Tribuna Sud della Juventus dopo i cori razzisti intonati nel confronto contro l'Inter, i bianconeri ...