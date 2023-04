Corea del Nord: siamo sull’orlo di una guerra nucleare (Di giovedì 6 aprile 2023) Parlando delle esercitazioni congiunte USA-Corea del Sud, la Corea del Nord ha affermato che “siamo sull’orlo di una guerra nucleare”. Pyongyang ha poi promesso di rispondere con un’azione offensiva alle continue provocazioni di Washington e dei suoi alleati. La Corea del Nord ha accusato gli Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 aprile 2023) Parlando delle esercitazioni congiunte USA-del Sud, ladelha affermato che “di una”. Pyongyang ha poi promesso di rispondere con un’azione offensiva alle continue provocazioni di Washington e dei suoi alleati. Ladelha accusato gli

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pwk : 4° giorno di ban di #ChatGPT in Italia. Paesi nel mondo dove ChatGPT è bannato: 1. Russia 2. Cina 3. Iran 4. Core… - La7tv : #lariachetira Applausi dei bambini per Giorgia Meloni, @GoffredoB (Corriere della Sera): 'È un tic tipico di ogni l… - sscnapoli : ???? Kim sconfitto con la Corea del Sud - Billa42_ : Corea del Nord: siamo sull’orlo di una guerra nucleare - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: Il 2023 si prospetta complesso per la #CoreadelNord. Il Paese non è intenzionato a rinunciare al proprio arsenale nucl… -