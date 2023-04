Corea del Nord | “Regione vicina a guerra nucleare per manovre militari Usa”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Le esercitazionicongiunte di Stati Uniti edel Sud in corso spingono la“sull’orlo di una”. E’ quanto scrive l’agenziana Kcna in un commento di un “analista di sicurezza internazionale”, Choe Ju Hyon, che contesta le, considerate un “fattore scatenante per portare la situazione nella penisolana al punto di esplosione”. “La spericolata isteria da confronto militare degli Usa e dei loro seguaci contro ladelsta portando la situazione nella penisolana verso una catastrofe irreversibile”, si legge nell’articolo diffuso da Pyongyang che continua ad alimentare i timori della comunità internazionale con i suoi ...

La Corea del Nord ha minacciato di intraprendere "azioni offensive" in risposta all'intensificazione delle esercitazioni congiunte delle forze armate di Corea del Sud e Stati Uniti. Secondo l'agenzia ...