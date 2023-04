Corea del Nord: "Regione vicina a guerra nucleare per manovre militari Usa" (Di giovedì 6 aprile 2023) Pechino, 6 apr. (Adnkronos/Dpa) - Le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud in corso spingono la Regione "sull'orlo di una guerra nucleare". E' quanto scrive l'agenzia NordCoreana Kcna in un commento di un "analista di sicurezza internazionale", Choe Ju Hyon, che contesta le manovre, considerate un "fattore scatenante per portare la situazione nella penisola Coreana al punto di esplosione". "La spericolata isteria da confronto militare degli Usa e dei loro seguaci contro la Corea del Nord sta portando la situazione nella penisola Coreana verso una catastrofe irreversibile", si legge nell'articolo diffuso da Pyongyang che continua ad alimentare i timori della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Pechino, 6 apr. (Adnkronos/Dpa) - Le esercitazionicongiunte di Stati Uniti edel Sud in corso spingono la"sull'orlo di una". E' quanto scrive l'agenziana Kcna in un commento di un "analista di sicurezza internazionale", Choe Ju Hyon, che contesta le, considerate un "fattore scatenante per portare la situazione nella penisolana al punto di esplosione". "La spericolata isteria da confronto militare degli Usa e dei loro seguaci contro ladelsta portando la situazione nella penisolana verso una catastrofe irreversibile", si legge nell'articolo diffuso da Pyongyang che continua ad alimentare i timori della ...

