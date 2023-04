Coppa Italia Primavera 2022/2023: la Fiorentina piega il Genoa e vola in finale contro la Roma (Di giovedì 6 aprile 2023) Vittoria al cardiopalma per la Fiorentina, che è la seconda finalista della Coppa Italia Primavera 2022/2023 e sfiderà la Roma nel match che assegnerà il titolo. E’ 3-2 al Torrini di Sesto Fiorentino tra i giovani viola e i pari età del Genoa, che dopo essere andato sotto 3-0 riesce a segnare due gol nel finale e rischia anche di pareggiarla. Ma alla fine la spuntano i toscani, che contro i giallorossi dunque hanno la possibilità di portare a casa un trofeo. Parte meglio il Genoa e ha un paio di occasioni, prima con Accornero che da ottima posizione a rimorchio calcia fuori, poi con Calvani che di testa non trova lo specchio sugli sviluppi di un piazzato. Risponde Di Stefano con due conclusioni un po’ ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Vittoria al cardiopalma per la, che è la seconda finalista dellae sfiderà lanel match che assegnerà il titolo. E’ 3-2 al Torrini di Sesto Fiorentino tra i giovani viola e i pari età del, che dopo essere andato sotto 3-0 riesce a segnare due gol nele rischia anche di pareggiarla. Ma alla fine la spuntano i toscani, chei giallorossi dunque hanno la possibilità di portare a casa un trofeo. Parte meglio ile ha un paio di occasioni, prima con Accornero che da ottima posizione a rimorchio calcia fuori, poi con Calvani che di testa non trova lo specchio sugli sviluppi di un piazzato. Risponde Di Stefano con due conclusioni un po’ ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - OfficialASRoma : ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ????… - marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - miciomannaro : Ecco la “Giustizia” …per il casino successo a Torino, nella partita di ritorno di Coppa Italia la j**e giocherà sen… - Zcfnews : Fiorentina - Genoa Highlights Coppa Italia Primavera Semi Finali 06-04-2023 - -