Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo: stangata per Cuadrado (Di giovedì 6 aprile 2023) Juventus-Inter non finisce mai. Proprio come per il ritorno in campionato avvenuto lo scorso 19 marzo, le polemiche per il Derby d’Italia non finiscono nei 90 minuti regolamentari. Dopo il triplice fischio della sfida di Coppa Italia, ci si aspettava una stangata, da parte del giudice sportivo, soprattutto nei confronti Juan Cuadrado e Samir Handanovic. La rissa scaturita dall’esultanza di Romelu Lukaku, ha fatto più danni della grandine. Subito dopo l’espulsione dell’attaccante belga un vero e proprio incontro di boxe sul rettangolo verde. Non solo. Gli ululati razzisti, provenienti dalla curva bianconera, dovevano in qualche avere una ripercussione sul club. Ecco arrivare puntuale la decisione del giudice ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 aprile 2023) Juventus-Inter non finisce mai. Proprio come per il ritorno in campionato avvenuto lo scorso 19 marzo, le polemiche per il Derby d’non finiscono nei 90 minuti regolamentari. Dopo il triplice fischio della sfida di, ci si aspettava una, da parte del, soprattutto nei confronti Juane Samir Handanovic. La rissa scaturita dall’esultanza di Romelu Lukaku, ha fatto più danni della grandine. Subito dopo l’espulsione dell’attaccante belga un vero e proprio incontro di boxe sul rettangolo verde. Non solo. Gli ululati razzisti, provenienti dalla curva bianconera, dovevano in qualche avere una ripercussione sul club. Ecco arrivare puntuale la decisione del...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - OfficialASRoma : ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ????… - marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - PasqualinaPezzo : RT @Bea_Mary84: 3 giornate a Cuadrado in Coppa Italia e la Curva Sud chiusa contro il Napoli in campionato. Sono certa di avervelo già dett… - infoitsport : Coppa Italia, 3 turni di stop a Cuadrado e uno a Lukaku -