Coppa Italia, Juve-Inter: curva bianconera chiusa contro il Napoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Tre turni di stop per Cuadrado, un turno per Lukaku e Handanovic La curva sud dell’Allianz Stadium chiusa per una gara. E’ la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all’attaccante belga dell’Inter Lukaku nella semifinale d’andata della Coppa Italia. La squalifica sarà scontata in campionato per la sfida del 23 aprile contro il Napoli. La squalifica riguarda il primo anello della Tribuna Sud. Nel match, sono stati espulsi Juan Cuadrado e Samir Handanovic, protagonisti di uno scontro, e lo stesso Lukaku. Per Cuadrado tre turni di squalifica in Coppa Italia e un’ammenda di 10mila euro perché il giocatore della Juventus “al termine ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Tre turni di stop per Cuadrado, un turno per Lukaku e Handanovic Lasud dell’Allianz Stadiumper una gara. E’ la sanzione del giudice sportivo allantus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all’attaccante belga dell’Lukaku nella semifinale d’andata della. La squalifica sarà scontata in campionato per la sfida del 23 aprileil. La squalifica riguarda il primo anello della Tribuna Sud. Nel match, sono stati espulsi Juan Cuadrado e Samir Handanovic, protagonisti di uno s, e lo stesso Lukaku. Per Cuadrado tre turni di squalifica ine un’ammenda di 10mila euro perché il giocatore dellantus “al termine ...

