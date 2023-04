Coppa Italia, Juve-Inter: curva bianconera chiusa contro il Napoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - La curva sud dell'Allianz Stadium chiusa per una gara. E' la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all'attaccante belga dell'Inter Lukaku nella semifinale d'andata della Coppa Italia. Cina ha un ruolo di mediatrice "efficace" . situazione con l'Ucraina è ancora complicata , e lo stesso Lukaku. Per Cuadrado tre turni di squalifica in Coppa Italia e un'ammenda di 10mila euro perché il giocatore della Juventus "al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Lasud dell'Allianz Stadiumper una gara. E' la sanzione del giudice sportivo allantus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all'attaccante belga dell'Lukaku nella semifinale d'andata della. Cina ha un ruolo di mediatrice "efficace" . situazione con l'Ucraina è ancora complicata , e lo stesso Lukaku. Per Cuadrado tre turni di squalifica ine un'ammenda di 10mila euro perché il giocatore dellantus "al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie ...

