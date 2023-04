Coppa Italia, Juve: curva chiusa col Napoli. 3 turni a Cuadrado, uno a Lukaku (Di giovedì 6 aprile 2023) Una giornata di squalifica al settore dello Stadium da cui sono partite le offese per il belga durante la partita di Coppa Italia Leggi su itasportpress (Di giovedì 6 aprile 2023) Una giornata di squalifica al settore dello Stadium da cui sono partite le offese per il belga durante la partita di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - OfficialASRoma : ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ????… - marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - Alebianconera82 : RT @Bea_Mary84: 3 giornate a Cuadrado in Coppa Italia e la Curva Sud chiusa contro il Napoli in campionato. Sono certa di avervelo già dett… - Jetstream5231 : RT @Bea_Mary84: 3 giornate a Cuadrado in Coppa Italia e la Curva Sud chiusa contro il Napoli in campionato. Sono certa di avervelo già dett… -