Coppa Italia, il calendario del ritorno: gol in trasferta, novità dal regolamento (Di giovedì 6 aprile 2023) Per la Coppa Italia ieri si è completato il programma dell’andata, con la vittoria 0-2 della Fiorentina a Cremona (vedi highlights). Fra tre settimane il ritorno, come annunciato dall’anno scorso per la prima volta nel torneo il gol in trasferta non vale più doppio, adeguandosi a quanto già fatto dall’UEFA. Coppa Italia – calendario ritorno SEMIFINALI Inter-Juventus (andata 1-1) mercoledì 26 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5 Fiorentina-Cremonese (andata 2-0) giovedì 27 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5 ANDATA SEMIFINALI Cremonese-Fiorentina 0-2 20? Cabral, 75? rig. N. Gonzalez Juventus-Inter 1-1 83? Cuadrado, 95? rig. Lukaku (I) Qui il tabellone della fase finale della Coppa Italia 2022-2023. Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Per laieri si è completato il programma dell’andata, con la vittoria 0-2 della Fiorentina a Cremona (vedi highlights). Fra tre settimane il, come annunciato dall’anno scorso per la prima volta nel torneo il gol innon vale più doppio, adeguandosi a quanto già fatto dall’UEFA.SEMIFINALI Inter-Juventus (andata 1-1) mercoledì 26 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5 Fiorentina-Cremonese (andata 2-0) giovedì 27 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5 ANDATA SEMIFINALI Cremonese-Fiorentina 0-2 20? Cabral, 75? rig. N. Gonzalez Juventus-Inter 1-1 83? Cuadrado, 95? rig. Lukaku (I) Qui il tabellone della fase finale della2022-2023. Inter-News - Ultime ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - OfficialASRoma : ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ????… - marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - Zebratus : RT @juventusfc: Un Campionato e una Coppa Italia in bianconero ?????? Luis Del Sol #BornOnThisDay - Fz41463867 : RT @marifcinter: Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' semplicemente ina… -