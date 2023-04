Coppa Italia, Giudice Sportivo: Cuadrado tre giornate! Meno Handanovic (con multa) e Lukaku (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Giudice Sportivo, dopo la semifinale di andata di Coppa Italia Juventus-Inter, ha squalificato Cuadrado per il pugno a Handanovic. Per il colombiano tre giornate complessive, una per l’ammonizione sotto diffida e due per il gesto, più multa di diecimila euro. Un turno al capitano dell’Inter, con ammenda di diecimila euro, e ovviamente a Lukaku. Coppa Italia – Giudice Sportivo ANDATA SEMIFINALI SQUALIFICATI ANDATA SEMIFINALI Tre giornate: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus)Una giornata: Emanuel Aiwu (Cremonese), Samir Handanovic, Romelu Lukaku (Inter) DIFFIDATI ANDATA SEMIFINALI Prima ammonizione: Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Il, dopo la semifinale di andata diJuventus-Inter, ha squalificatoper il pugno a. Per il colombiano tre giornate complessive, una per l’ammonizione sotto diffida e due per il gesto, piùdi diecimila euro. Un turno al capitano dell’Inter, con ammenda di diecimila euro, e ovviamente aANDATA SEMIFINALI SQUALIFICATI ANDATA SEMIFINALI Tre giornate: Juan Guillermo(Juventus)Una giornata: Emanuel Aiwu (Cremonese), Samir, Romelu(Inter) DIFFIDATI ANDATA SEMIFINALI Prima ammonizione: Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), ...

