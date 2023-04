Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina: flop in tv per colpa del Clasico (Di giovedì 6 aprile 2023) Il sogno di vedere un’outsider come la Cremonese in finale di Coppa Italia sta per svanire. Con il 2-0 della Fiorentina allo Stadio Giovanni Zini, la squadra di Vincenzo Italiano ha messo una grande ipoteca sulla partita di ritorno. I gol di Cabral e Gonzalez per la squadra viola e l’espulsione di Aiwu per i padroni di casa, hanno dato sicurezza agli uomini di Vincenzo Italiano, che affronteranno la gara al Franchi con assoluta tranquillità. Ciò che però non è da sottovalutare è il dato relativo agli ascolti tv su Canale 5 della partita di ieri sera. Non sono sufficienti 2.635.000 spettatori e uno share pari al 13,3% per una semifinale di Coppa nazionale, visti anche i numeri dell’altra sfida tra Juventus ed Inter (6.618.000 spettatori) andata in onda martedì. Per un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Il sogno di vedere un’outsider come lain finale dista per svanire. Con il 2-0 dellaallo Stadio Giovanni Zini, la squadra di Vincenzono ha messo una grande ipoteca sulla partita di ritorno. I gol di Cabral e Gonzalez per la squadra viola e l’espulsione di Aiwu per i padroni di casa, hanno dato sicurezza agli uomini di Vincenzono, che affronteranno la gara al Franchi con assoluta tranquillità. Ciò che però non è da sottovalutare è il dato relativo agli ascolti tv su Canale 5 della partita di ieri sera. Non sono sufficienti 2.635.000 spettatori e uno share pari al 13,3% per una semifinale dinazionale, visti anche i numeri dell’altra sfida tra Juventus ed Inter (6.618.000 spettatori) andata in onda martedì. Per un ...

