Coppa Italia, Ballardini: "Non è molto dura, è durissima"

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Mediaset della sconfitta rimediata nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina: "La Fiorentina ha una rosa altamente competitiva, mi sorprende che in campionato non siano più in alto in classifica. Hanno anche un'alta qualità di gioco e stanno benissimo fisicamente. Noi siamo partiti contratti, ma nel secondo tempo avremmo potuto pareggiare in almeno un paio di occasioni. Il primo tempo è finito 2-0, vediamo come va al ritorno: magari ne prendiamo 4, magari no". Ha aggiunto Ballardini: "Vedo ragazzi che sono seri e si impegnano, e hanno anche buona qualità: la fiducia mi viene da quello che vedo nel quotidiano. Oggi nel primo tempo volevamo avere più densità nella nostra metacampo, ma arrivavamo in ritardo sulle chiusure."

