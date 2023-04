Coppa Italia, 1 a turno a Lukaku e Handanovic 3 a Cuadrado (Di giovedì 6 aprile 2023) Le decisioni del giudice sportivo dopo le semifinali di andata della Coppa Italia Dopo le semifinali di andata della Coppa Italia, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Molta attesa c’era per quanto successo nel finale concitato di Juventus-Inter. Romelu Lukaku e Samir Handanovic (più multa di 10 mila euro) sono stati fermati per un turno e salteranno dunque il ritorno contro i bianconeri a San Siro in programma per il 26 aprile prossimo. Stangata per Cuadrado fermato invece per ben 3 turni. In casa nerazzurra da segnalare, inoltre, un’ammenda di 20 mila euro a Dario Baccin “perché al termine della gara, benché non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Le decisioni del giudice sportivo dopo le semifinali di andata dellaDopo le semifinali di andata della, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Molta attesa c’era per quanto successo nel finale concitato di Juventus-Inter. Romelue Samir(più multa di 10 mila euro) sono stati fermati per une salteranno dunque il ritorno contro i bianconeri a San Siro in programma per il 26 aprile prossimo. Stangata perfermato invece per ben 3 turni. In casa nerazzurra da segnalare, inoltre, un’ammenda di 20 mila euro a Dario Baccin “perché al termine della gara, benché non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; ...

