Convocati Salernitana: out Fazio contro l'Inter (Di giovedì 6 aprile 2023) Di seguito la lista dei Convocati diramata dalla Salernitana, impegnata domani contro l'Inter: I Convocati per Salernitana - Inter #Sale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Di seguito la lista deidiramata dalla, impegnata domanil': Iper#Sale...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Spezia - Salernitana ?? #SpeziaSalernitana #macteanimo #forzagranata - dfutureisEU : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Salernitana - Inter ?? #SalernitanaInter #macteanimo #forzagranata - zhater131 : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Salernitana - Inter ?? #SalernitanaInter #macteanimo #forzagranata - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Inter ?? #SalernitanaInter #macteanimo #forzagranata - Sal_FuoriSede : CONVOCATI vs #Inter ?? Nessuno ?? Fazio, Crnigoj, Maggiore e Mazzocchi #Salernitana -