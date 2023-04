Convocati Napoli | Osimhen salta anche il Lecce | torna Olivera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Napoli, i convocati di #Spalletti per il #Lecce - DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Napoli, i convocati di #Spalletti per il #Lecce - Leccezionaleit : Lecce, in 25 convocati per il Napoli. Domani contro la capolista mancherà lo squalificato Blin, mentre tornano a di… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LECCE - I 25 convocati di Baroni per il match contro il Napoli, out Pongracic e Dermaku -

... allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani contro il. Tornano a disposizione Umtiti e Maleh dopo la squalifica, mentre salterà un turno ...La US Lecce ha comunicato al lista dei calciatorida mister Baroni per la sfida di campionato contro ilallo stadio Via del Mare. PORTIERI: Falcone, Brancolini, Bleve; DIFENSORI: Ceccaroni, Romagnoli, Tuia, Umtiti, Baschirotto, ...Commenta per primo In vista della partita di domani contro il, il Lecce ha diramato la lista deidi Marco Baroni per il match del Via del Mare. Di seguito l'elenco completo di 25 giocatori: Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone Difensori: ...

Lecce-Napoli, i convocati: Spalletti recupera due azzurri. Out Osimhen CalcioNapoli1926.it

La SSC Napoli ha comunicato la lista dei calciatori convocati da mister Spalletti per la gara di campionato contro il Lecce in trasferta. PORTIERI: Meret, Gollini, Marfella; DIFENSORI: Di Lorenzo, ...Farò cambi” NAPOLI – Un rientro importante in casa Napoli ... ma purtroppo anche ieri ha avuto qualche problema e non sarà inserito nell’elenco dei convocati. Attacco Piatek sta lavorando bene. Non ...