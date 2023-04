Convocati Lecce-Napoli | per Baroni un recupero importante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Napoli, i convocati di #Spalletti per il Lecce: ancora out #Osimhen. - infoitsport : Lecce-Napoli, i convocati di Spalletti: Torna Olivera, Osimhen ancora fuori - ilmionapoli : Napoli, allenamento e convocati per Lecce: torna Olivera, Osimhen no - napolipiucom : Lecce-Napoli, i convocati di Spalletti: Torna Olivera, Osimhen ancora fuori #convocati #lrcce #napoli #serieA… - Pall_Gonfiato : Osimhen non è tra i protagonisti di #LecceNapoli: i convocati di Spalletti -

Napoli per il prossimo match di Serie A contro il: la decisione di Luciano Spalletti su Osimhen Il Napoli ha diramato la lista deiper il match con il. Presente Olivera, ancora fuori, come prevedibile, Osimhen, alle prese ancora con le terapie e il lavoro in palestra. Portieri: Gollini, Marfella, Meret. ...Luciano Spalletti ha diramato la lista deiper la sfida contro il, in programma domani alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero, ecco l'elenco completo dal sito ufficiale del Napoli: GOLLINI Pierluigi MARFELLA Davide MERET ...- Napoli, idi Luciano Spalletti in vista della gara contro i salentini: Spalletti recupera un uomoDopo la sconfitta interna contro il Milan che non ha certamente minato gli equilibri ...

Lecce-Napoli andrà in scena domani alle ore 19. Nel pomeriggio il club partenopeo ha diramato l’elenco dei calciatori convocati.Convocati Napoli per il prossimo match di Serie A contro il Lecce: la decisione di Luciano Spalletti su Osimhen Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match con il Lecce. Presente Olivera ...