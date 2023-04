Controlli nel centro della capitale. Undici denunciati e un arrestato (Di giovedì 6 aprile 2023) – Nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio della zona del centro di Roma, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno denunciato a piede libero 11 persone per vari reati, sanzionato amministrativamente 11 persone e ispezionato 2 esercizi commerciali in cui sono state riscontrate violazioni. Due cittadini peruviani di 46 e 47 anni sono stati denunciati dai Carabinieri perché trovati in possesso di uno smartphone che stavano cercando di sbloccare di cui non hanno saputo indicare la provenienza; quattro persone sono state denunciate per non aver rispettato il divieto d’accesso alle aree urbane di cui erano destinatari. Un uomo di 46 anni originario della provincia di Catania è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Denunciate ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023) – Nel corsoquotidiana attività di controllo del territoriozona deldi Roma, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno denunciato a piede libero 11 persone per vari reati, sanzionato amministrativamente 11 persone e ispezionato 2 esercizi commerciali in cui sono state riscontrate violazioni. Due cittadini peruviani di 46 e 47 anni sono statidai Carabinieri perché trovati in possesso di uno smartphone che stavano cercando di sbloccare di cui non hanno saputo indicare la provenienza; quattro persone sono state denunciate per non aver rispettato il divieto d’accesso alle aree urbane di cui erano destinatari. Un uomo di 46 anni originarioprovincia di Catania è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Denunciate ...

