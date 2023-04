Controlli antidroga 11 persone arrestate

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 6 aprile 2023) Prosegue senza sosta l’attivitàdei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha consentito nel corso di diverse attività e in diversi quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, di arrestare 11tutte gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. SHABOO E COCAINA NELLA CAMERA IN AFFITTO A Trastevere, in un affittacamere di via dei Fienaroli, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato duedopo essere intervenuti su richiesta del titolare che aveva segnalato la presenza di una coppia di clienti che voleva effettuare il pagamento della camera con una carta di credito intestata ad un’altra persona. I militari hanno identificato la coppia, lui un cittadino del Bangladesh di 29 anni, ...