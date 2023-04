Contro corruzione più trasparenza e integrità, Italia ancora sotto sufficienza (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) - Aiutare la sanità a migliorare la percezione di integrità e trasparenza "che hanno i cittadini può agevolare l'intero sistema Paese". Oggi l'Indice di percezione della corruzione (Cpi) "colloca l'Italia al 41esimo posto, con un punteggio di 56. Siamo sulla buona strada ma dovremmo arrivare a 60 punti: se fossimo a scuola potremmo dire che siamo a un 6 meno meno e dobbiamo prendere la piena sufficienza. Questo sforzo genererebbe molta fiducia a livello sociale, economico e politico. E anche la sanità ha necessità di vedere integrità e trasparenza andare a braccetto. Su questo c'è un maggior coinvolgimento delle aziende sanitarie ma si può fare molto di più". Lo ha detto Roberto Giambelli, responsabile del Forum ... Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) - Aiutare la sanità a migliorare la percezione di"che hanno i cittadini può agevolare l'intero sistema Paese". Oggi l'Indice di percezione della(Cpi) "colloca l'al 41esimo posto, con un punteggio di 56. Siamo sulla buona strada ma dovremmo arrivare a 60 punti: se fossimo a scuola potremmo dire che siamo a un 6 meno meno e dobbiamo prendere la piena. Questo sforzo genererebbe molta fiducia a livello sociale, economico e politico. E anche la sanità ha necessità di vedereandare a braccetto. Su questo c'è un maggior coinvolgimento delle aziende sanitarie ma si può fare molto di più". Lo ha detto Roberto Giambelli, responsabile del Forum ...

