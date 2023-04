"Conto sulla Cina per portare Putin alla ragione". L'appello di Macron a Xi Jinping (Di giovedì 6 aprile 2023) Asse Europa-Cina in vista della possibile pace in Ucraina. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si è recato a Pechino per incontrare i vertici del governo cinese. Macron si è rivolto a Xi Jinping chiedendogli esplicitamente di svolgere una preziosa opera di mediazione nei confronti dello zar del Cremlino, Vladimir Putin. In visita di Stato a Pechino, il presidente francese ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping che conta su di lui per «riportare la Russia alla ragionevolezza». «So che potrò contare su di Lei per riportare la Russia alla ragionevolezza e tutti al tavolo dei negoziati», ha affermato Macron durante un incontro bilaterale ufficiale. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) Asse Europa-in vista della possibile pace in Ucraina. Il presidente della Francia, Emmanuel, si è recato a Pechino per incontrare i vertici del governo cinese.si è rivolto a Xichiedendogli esplicitamente di svolgere una preziosa opera di mediazione nei confronti dello zar del Cremlino, Vladimir. In visita di Stato a Pechino, il presidente francese ha detto al suo omologo cinese Xiche conta su di lui per «rila Russiavolezza». «So che potrò contare su di Lei per rila Russiavolezza e tutti al tavolo dei negoziati», ha affermatodurante un incontro bilaterale ufficiale. ...

