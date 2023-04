Continuano ad arrivare centinaia di migliaia di migranti via mare e via terra! (Di giovedì 6 aprile 2023) In Italia nel 2022 sono arrivati in Italia via mare 13.386 minori stranieri non accompagnati, pari al 12,7% dei 105.129... Leggi su freeskipper (Di giovedì 6 aprile 2023) In Italia nel 2022 sono arrivati in Italia via13.386 minori stranieri non accompagnati, pari al 12,7% dei 105.129...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GB24416642 : RT @RadioRadioWeb: 'I decreti ingiuntivi continuano ad arrivare a cascata e ormai i licenziamenti sono all'ordine del giorno' ?? Roberto Ce… - RadioRadioWeb : 'I decreti ingiuntivi continuano ad arrivare a cascata e ormai i licenziamenti sono all'ordine del giorno' ?? Rober… - freeskipperIT : Continuano ad arrivare centinaia di migliaia di migranti via mare e via terra! - kerykery27 : #oriele Basta… abbiamo votato Oriana per farla arrivare seconda, siamo felici per loro perchè molti di voi continua… - Ievxnter : sono rimasta tre ore a lavorare letteralmente un quarto d’ora mettendo insieme tutti i momenti in cui ho lavorato e… -