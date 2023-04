Conte contattato dal Chelsea (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Chelsea valuta il ritorno di Antonio Conte. Secondo il quotidiano britannico The Independent, attraverso un intermediario il club inglese... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilvaluta il ritorno di Antonio. Secondo il quotidiano britannico The Independent, attraverso un intermediario il club inglese...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BISS01992 : @WSMN00 @Mattemcss In realtà molte cose le ha azzeccate. Anche quando parlava di Dybala, poi è uscito che davvero… - ferrantelli94 : RT @90ordnasselA: “Per #DeZerbi l’Inter sarebbe già stata in missione durante la sosta: a Miami un incontro col presidente e proprietario d… - 10Innamorato : RT @90ordnasselA: “Per #DeZerbi l’Inter sarebbe già stata in missione durante la sosta: a Miami un incontro col presidente e proprietario d… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Per #DeZerbi l’Inter sarebbe già stata in missione durante la sosta: a Miami un incontro col presidente e proprietario d… - noiverinteristi : GdS - Per De Zerbi l’Inter sarebbe già stata in missione durante la sosta: a Miami un incontro col presidente e pro… -