Consiglio ai razzisti (Di giovedì 6 aprile 2023) Rivolgo questo Consiglio ai razzisti che in ogni occasione vanno allo stadio a vedere una partita di pallone. Vorrei che capiste che questo mondo è cambiato tanto negli ultimi 45 anni ed è destinato a cambiare ulteriormente. L’inizio del cambiamento lo si può far risalire al maggio 1980. Quel giorno, il Consiglio Federale della FIGC decise di aprire agli stranieri il nostro campionato. Non c’erano più solo i “terroni” a calcare il sacro campo da gioco delle vostre città e a cui rivolgere i vostri epiteti razzisti. Sono arrivati gli stranieri, comunitari e extracomunitari di ogni razza e colore della pelle dai giapponesi ai coreani, dagli americani ai brasiliani, dagli argentini ai russi, dai serbi ai croati, dagli islandesi ai camerunensi. Prima solo 1 poi 2 poi senza limiti. Prima almeno erano solo 4 su 22, ora non ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 aprile 2023) Rivolgo questoaiche in ogni occasione vanno allo stadio a vedere una partita di pallone. Vorrei che capiste che questo mondo è cambiato tanto negli ultimi 45 anni ed è destinato a cambiare ulteriormente. L’inizio del cambiamento lo si può far risalire al maggio 1980. Quel giorno, ilFederale della FIGC decise di aprire agli stranieri il nostro campionato. Non c’erano più solo i “terroni” a calcare il sacro campo da gioco delle vostre città e a cui rivolgere i vostri epiteti. Sono arrivati gli stranieri, comunitari e extracomunitari di ogni razza e colore della pelle dai giapponesi ai coreani, dagli americani ai brasiliani, dagli argentini ai russi, dai serbi ai croati, dagli islandesi ai camerunensi. Prima solo 1 poi 2 poi senza limiti. Prima almeno erano solo 4 su 22, ora non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Consiglio ai razzisti #Focus #11contro11 - nexusSEI_6 : RT @Staschiscio: @MCaronni consiglio Lukaku di rispondere ai razzisti come Angel Reese, non vi vedo e non vi considero proprio, voglio vede… - ClaraPorta4 : RT @TomTimberwolf: @patrickzaki1 tutto giusto, avrei voluto leggere le stesse cose quando a Cagliari gli insulti razzisti se li è presi Moi… - Staschiscio : @MCaronni consiglio Lukaku di rispondere ai razzisti come Angel Reese, non vi vedo e non vi considero proprio, vogl… - Staschiscio : @capuanogio cmq sia consiglio Lukaku di rispondere in questo modo agli insulti razzisti, come Angel Reese, non vi v… -