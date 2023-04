Confindustria Benevento, via libera per l’acquisto di una sede di proprietà (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli imprenditori di Confindustria Benevento hanno deliberato l’avvio delle procedure per l’acquisto di una sede di proprietà. Lo ha deciso l’Assemblea di Confindustria Benevento, riunita oggi a Palazzo Paolo V, che ha visto una nutrita partecipazione delle imprese aderenti all’Associazione guidata da Oreste Vigorito. È la prima volta nella quasi centenaria storia della Confindustria Benevento, che gli imprenditori sanniti hanno deciso di dotarsi di una sede di proprietà. Ambizioso il progetto finanziario che dovrà chiudersi entro un mese. Nel corso dei lavori assembleari si è anche proceduto con l’approvazione del bilancio 2022 ed ulteriori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli imprenditori dihanno deto l’avvio delle procedure perdi unadi. Lo ha deciso l’Assemblea di, riunita oggi a Palazzo Paolo V, che ha visto una nutrita partecipazione delle imprese aderenti all’Associazione guidata da Oreste Vigorito. È la prima volta nella quasi centenaria storia della, che gli imprenditori sanniti hanno deciso di dotarsi di unadi. Ambizioso il progetto finanziario che dovrà chiudersi entro un mese. Nel corso dei lavori assembleari si è anche proceduto con l’approvazione del bilancio 2022 ed ulteriori ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Benevento, l'ex sede della Banca d'Italia sarà la nuova «casa» di Confindustria - GerardoCanfora : Secondo incontro con le imprese di Confindustria Benevento per il ciclo “Dalla ricerca al business”. Oggi il fuoco… - mattinodinapoli : Benevento, Confindustria e Unisannio insieme per la transizione energetica - biondi_danilo : @N_i_c_k_100_ @MeNescire @repubblica Va bè credi quello che vuoi, ma la tua informazione la interpreti come viene b… - mattinodinapoli : Imprese di Confindustria Benevento “in missione” a Capua al Cira, Centro italiano ricerche aerospaziali -