Conferenza stampa Thiago Motta: «Gasperini mi ha già dato tante lezioni. Futuro? Vi dico che…»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato in vista della prossima gara con l'Atalanta. 

ATALANTA – «Si è la partita più importante perché è la prossima e Gasperini di lezioni me ne ha date tante. Giocheremo contro una squadra di altissimo livello, che gioca un bel calcio che la porta ad ottimi risultati. Gasperini ha dimostrato grande valore, sia nel gioco che con i risultati e da diversi anni è tra i migliori allenatori della Serie A». 

Gasperini – «Non mi permetterei mai di dare indicazioni a un allenatore come Gasperini. Sto ...

