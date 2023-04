Conferenza stampa Milan-Empoli, Pioli: “Bisogna pensare solo a domani” (Di giovedì 6 aprile 2023) Torna in Conferenza stampa Stefano Pioli alla vigilia della partita di campionato Milan-Empoli. Il tecnico rossonero, dalla sala stampa di Milanello, risponde alle domande dei giornalisti prima di ospitare l’Empoli allo Stadio San Siro di Milano domani alle 21:00. I padroni di casa sono reduci da un meraviglioso poker inflitto al Napoli capolista: la vittoria ha riportato una certa fiducia nel Diavolo, in vista del doppio appuntamento in Champions League contro i partenopei. Per il campionato, l’imperativo categorico è conquistare i tre punti e risalire in classifica, soprattutto per assicurarsi un posto in Europa. Milan-Empoli, Pioli in Conferenza ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 aprile 2023) Torna inStefanoalla vigilia della partita di campionato. Il tecnico rossonero, dalla saladiello, risponde alle domande dei giornalisti prima di ospitare l’allo Stadio San Siro dialle 21:00. I padroni di casa sono reduci da un meraviglioso poker inflitto al Napoli capolista: la vittoria ha riportato una certa fiducia nel Diavolo, in vista del doppio appuntamento in Champions League contro i partenopei. Per il campionato, l’imperativo categorico è conquistare i tre punti e risalire in classifica, soprattutto per assicurarsi un posto in Europa.in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ???? Punti chiave della conferenza stampa di Maria Lvova-Belova, Commissario presidenziale della Federazione Russa pe… - Adnkronos : Il 2% del Pil investito in difesa non sarà più solo un obiettivo da raggiungere per i Paesi della Nato, ma il minim… - nipitella0 : RT @cugusi1952: Daniela Preziosi giornalista di Domani giornale di De benedetti in conferenza stampa chiede a Matteo Renzi:quanto sarà… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Pioli: '@Brahim è a disposizione. Sul suo ruolo ...' - #MilanEmpoli #ACMilan #Milan #SempreMilan #Brahim #Bra… - siriomerenda : @ultimora_pol ...e durante la conferenza stampa di presentazione al chiuso si accende una bella sigaretta...siamo u… -