Conferenza Spalletti, rivivi la diretta: 'Napoli, ancora non hai fatto nulla' (Di giovedì 6 aprile 2023) Napoli - Il Napoli vuole riprendere il cammino verso lo scudetto. Gli azzurri scendono in campo venerdì a Lecce (calcio d'inizio alle ore 19) per mettersi alle spalle la brutta sconfitta interna con ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 aprile 2023)- Ilvuole riprendere il cammino verso lo scudetto. Gli azzurri scendono in campo venerdì a Lecce (calcio d'inizio alle ore 19) per mettersi alle spalle la brutta sconfitta interna con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Spalletti attacca in conferenza: 'Paolo #Maldini irrispettoso, è venuto a parlarmi addosso e a sbracciare nel t… - ULTRAMICI : 06/04/2023 Conferenza stampa Luciano spalletti alla vigilia di Lecce- Napoli - MrcMra81 : RT @napoli_network: Da Castelvolturno la conferenza stampa di Luciano Spalletti per #LecceNapoli #Spalletti: '#Osimhen non ci sarà, ma per… - NapoliCapitale : RT @napolista: #Spalletti: «I tifosi? Quello che è successo col Milan non ci ha aiutato» In conferenza: «I tifosi sono indispensabili ma qu… - CicalaTonino : RT @MatteoSorrenti: La conferenza stampa di #Spalletti è un inno alla calma. 'Siamo fortissimi ma per essere tali servono comportamenti fo… -