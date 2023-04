Confcommercio | a febbraio indice di disagio stabile al 17 | 9%

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ail Misery index didelsociale, restaal 17,9% rispetto a gennaio. Lo si legge in una nota dell'associazione dei Commercianti nella quale si sottolinea ...

Disagio sociale stabile a febbraio Confcommercio on-line

"A febbraio 2023 - prosegue la Confcommercio - i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto hanno mostrato una variazione tendenziale del 9,0%, in lieve aumento rispetto all'8,9% del ...Il direttore Franco Marinoni: "Aver scelto giovedì per il via invece del sabato renderà forse un po’ meno brillante la loro partenza” ...