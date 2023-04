Condizioni Silvio Berlusconi, si attende un bollettino: ha la leucemia (Di giovedì 6 aprile 2023) Momenti di preoccupazione per le Condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva cardiotoracica al San Raffaele di Milano da ieri. Il leader di Forza Italia era stato in ospedale già diversi giorni fa per degli esami e controlli di routine, ma ieri è stato necessario un ricovero per un peggioramento delle sue Condizioni di salute. Si attende in mattinata un bollettino medico della struttura ospedaliera, ma intanto trapelano importanti aggiornamenti. Le Condizioni di Berlusconi L’86enne proprietario del Monza Calcio ha trascorso una notte tranquilla, le sue Condizioni sono stabili ed è sempre stato vigile. Il Corriere della Sera ha rivelato che il leader di Forza Italia soffre di leucemia. La diagnosi ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Momenti di preoccupazione per ledi, ricoverato in terapia intensiva cardiotoracica al San Raffaele di Milano da ieri. Il leader di Forza Italia era stato in ospedale già diversi giorni fa per degli esami e controlli di routine, ma ieri è stato necessario un ricovero per un peggioramento delle suedi salute. Siin mattinata unmedico della struttura ospedaliera, ma intanto trapelano importanti aggiornamenti. LediL’86enne proprietario del Monza Calcio ha trascorso una notte tranquilla, le suesono stabili ed è sempre stato vigile. Il Corriere della Sera ha rivelato che il leader di Forza Italia soffre di. La diagnosi ...

