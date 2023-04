Concorsone al Comune di Roma: tutte le figure professionali richieste (Di giovedì 6 aprile 2023) Un maxi Concorsone è indetto per il Comune di Roma per la ricerca di diverse figure professionali. Scopriamo quali profili sono ricercati e come fare domanda. Il maxi concorso indetto per Roma porterà all’assunzione di 1500 candidati, il bando presenta tante figure differenti che vanno dagli assistenti sociali ai funzionari. La ricerca è piuttosto urgente poiché oltre metà di coloro che passeranno dovranno iniziare a lavorare a gennaio. Concorsone Comune di Roma: tutte le figure professionali ricercate (Grantennistoscana)Il Campidoglio accelera sulla ricerca di personale dopo che la giunta Gualtieri ha stabilito tempi più brevi per avviare l’iter di ricerca del ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 6 aprile 2023) Un maxiè indetto per ildiper la ricerca di diverse. Scopriamo quali profili sono ricercati e come fare domanda. Il maxi concorso indetto perporterà all’assunzione di 1500 candidati, il bando presenta tantedifferenti che vanno dagli assistenti sociali ai funzionari. La ricerca è piuttosto urgente poiché oltre metà di coloro che passeranno dovranno iniziare a lavorare a gennaio.dilericercate (Grantennistoscana)Il Campidoglio accelera sulla ricerca di personale dopo che la giunta Gualtieri ha stabilito tempi più brevi per avviare l’iter di ricerca del ...

