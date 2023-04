Concorso Ospedale di Potenza: Bando per 19 Medici d’Urgenza (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Ospedale di Potenza ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 19 Dirigenti Medici in disciplina di Emergenza-Urgenza, indetto in forma aggregata tra le aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. Ospedale di Potenza: Concorso per 19 Medici d’Urgenza L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza vuole assumere 19 Medici d’Urgenza per far fronte alle necessità di organico dell’Ente. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in Medicina con specializzata in emergenza e urgenza, iscrizione all’Albo, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, predisposizione al ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 6 aprile 2023) L’diha indetto unPubblico per l’assunzione di 19 Dirigentiin disciplina di Emergenza-Urgenza, indetto in forma aggregata tra le aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.diper 19L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” divuole assumere 19per far fronte alle necessità di organico dell’Ente. Per partecipare aldiserve laurea magistrale inna con specializzata in emergenza e urgenza, iscrizione all’Albo, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, predisposizione al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UditeUdite1 : 11ª edizione di La vita in un sorriso. Torna il concorso internazionale di danza a scopo benefico, quest’anno a sos… - azpuita : INTERROGAZIONE PAGLIARO: “ASSESSORE PALESE ASSUMA IMPEGNO SU PROCEDURA” “Un film che si ripete a distanza di due a… - UniLUMSA : Online la XIV edizione del concorso nazionale “Un ospedale con più sollievo”, rivolto a bambini, adolescenti e giov… - ilSicilia : #Politica #dariosafina Safina (PD): “DDL su bandi concorso in ospedale per personale non obiettore di coscienza” CL… - AlqamahPost : Safina: “Dalle proposte alla concretezza. DDL su bandi di concorso i ... - -