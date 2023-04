Concorso Comune di Castellamonte: Bando per 1 Geometra (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Comune di Castellamonte ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Geometra, Istruttore Tecnico, in categoria C, da assegnare al settore tecnico-manutentivo. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Castellamonte: Concorso per 1 Geometra Il Geometra é una Figura Professionale esperta in valutazioni di immobili e terreni, é impiegato presso l’Ufficio Tecnico, effettua sopraluoghi e misurazione per vagliare la fattibilità dei progetti e l’impatto che le nuove costruzioni o ristrutturazioni potrebbero avere sull’ambiente. Il Professionista é spesso punto di riferimento per i cittadini che devono effettuare modifiche strutturali alle loro proprietà, infatti é il tramite tra il ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 6 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, Istruttore Tecnico, in categoria C, da assegnare al settore tecnico-manutentivo. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Ilé una Figura Professionale esperta in valutazioni di immobili e terreni, é impiegato presso l’Ufficio Tecnico, effettua sopraluoghi e misurazione per vagliare la fattibilità dei progetti e l’impatto che le nuove costruzioni o ristrutturazioni potrebbero avere sull’ambiente. Il Professionista é spesso punto di riferimento per i cittadini che devono effettuare modifiche strutturali alle loro proprietà, infatti é il tramite tra il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sarbatore_ : @mario_1926_ @PolliceAzzurro @diego_tvl Mio figlio sta bene, ha compiuto 3 anni da poco, adesso ha vinto il concorso al comune di Napoli - comunetn : ?? Tre posti per assistente tecnico e un posto per assistente tecnico riservato ai disabili: c'è tempo fino al 28 ap… - Palermer : RT @ComunePalermo: #AvvisoPA - Manifestazione di disponibilità per gli idonei nelle graduatorie del concorso pubblico per il reclutamento… - settalese : RT @comunesettala: Concorso: 'IL VOLONTRIO COSA FA?' - - ferris60 : @StefanoPutinati Ora, il suo ragazzo è scozzese, credi che farà quel concorso? Ovviamente no e non solo perché è tr… -