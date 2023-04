Concorso CNR di Segrate | Bando per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il CNR di(Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare) ha indetto undiper selezionare 1III. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo determinato della durata di tre anni. CNR diper 1IIISe sei unnon lasciarti sfuggire questa possibilità di lavoro presso il CNR di, vicino a Milano, in Lombardia. Potrai arricchire la tua esperienza collaborando con ricercatori e accademici accreditati, in un ambiente di prestigio. Per partecipare aldiserve laurea magistrale in materie tecniche e scientifiche, ...