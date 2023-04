Concorrenti Isola dei Famosi | rivoluzione dopo il GF Vip | i due nomi che sono saltati in extremis

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 6 aprile 2023)dei2023, saltano duele ripetute figuracce al Grande Fratello Vip, Mediaset corre ai ripari e depenna almeno personaggi apparentemente “scomodi”.deiil GF Vip: iGiuseppe Candela via Dagospia svela alcuni retroscena croccanti sull’attuale situazione in attesa di rivedere i naufraghi in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.