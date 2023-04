Concerti di Charlotte M 2023 | date tour e info biglietti

(Di giovedì 6 aprile 2023) Era previsto il Liveche, per problemi tecnici e organizzativi, è stato posticipato e diventa quindi “IlM.” annuncia oggi le primeche segnano il suo debutto in teatro: l’icona indiscussa della GenZ arriva in teatro per una nuova produzione firmata Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci. Questo il calendario con le primede Il: 1 novembre, Teatro Duse di Bologna; 12 novembre, Teatro Sperimentale di Ancona; 18 novembre, Teatro Orfeo di Taranto.M., all’anagrafeMoccia, è tra le più popolari artiste e content creator italiane, idolo glam degli adolescenti, talento unico e puro dal successo fulmineo. Classe 2008, è nata a Firenze e cresciuta a Serravalle Pistoiese. Con i ...

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Charlotte Cooper, bassista della band britannica attualmente in tour in Europa per presentare l'ultimo album "Uncertain Joys".