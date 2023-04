Comunità Montana del Fortore, incontro per combattere la marginalizzazione dei comuni (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBuonalbergo (Bn) – Presso l’aula consiliare del Comune di Buonalbergo, si sono ritrovati i sindaci dei comuni dell’Area Interna Fortore Beneventano, riconosciuta ufficialmente dal Comitato Tecnico per le Aree Interne nella seduta del 28 settembre 2022 ai fini della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Alla riunione, convocata dal presidente della comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina d’intesa con la Giunta Esecutiva dell’ente, sono risultati presenti tutti i primi cittadini dei 12 comuni sanniti (Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere di ValFortore, Foiano di Valfrotore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone ValFortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBuonalbergo (Bn) – Presso l’aula consiliare del Comune di Buonalbergo, si sono ritrovati i sindaci deidell’Area InternaBeneventano, riconosciuta ufficialmente dal Comitato Tecnico per le Aree Interne nella seduta del 28 settembre 2022 ai fini della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Alla riunione, convocata dal presidente delladelZaccaria Spina d’intesa con la Giunta Esecutiva dell’ente, sono risultati presenti tutti i primi cittadini dei 12sanniti (Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere di Val, Foiano di Valfrotore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone Val, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La ...

