Competenze | buona burocrazia e investimenti Nel nome del Pnrr

(Di giovedì 6 aprile 2023) Senza imprese non c’è crescita, dunque futuro. Specialmente in tempi di, dove l’industria è la cinghia di trasmissione tra politica e territorio. Per questo mai come ora le aziende, di raccordo con le istituzioni, sono strategiche, come ben emerso nel corso del convegno presso il Centro studi americani Il ruolo delle imprese e delle istituzioni per la ripartenza del Paese. Dopo i saluti di Gianni De Gennaro, presidente Centro studi americani, sono intervenuti tra gli altri, Maria Elvira Calderone, ministro del Lavoro, Sandra Savino, sottosegretario al ministero dell’Economia, Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Alberto Luigi Gusmeroli, presidente Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, Mauro Macchi, amministratore delegato Accenture, Aurelio Regina, delegato di Confindustria per l’Energia, Cristiano ...