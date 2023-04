Come sta Silvio Berlusconi: la malattia e le condizioni di salute dell’ex Premier (Di giovedì 6 aprile 2023) Come sta Silvio Berlusconi? E qual è la malattia che ha colpito l’ex Presidente del Consiglio? Berlusconi, secondo quanto emerso dal bollettino medico firmato dal Prof. Zangrillo, è affetto da leucemia mielomonocitica cronica. “Il Presidente è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo”, si legge. “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023)sta? E qual è lache ha colpito l’ex Presidente del Consiglio?, secondo quanto emerso dal bollettino medico firmato dal Prof. Zangrillo, è affetto da leucemia mielomonocitica cronica. “Il Presidente è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo”, si legge. “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino dellecliniche preesistenti”. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano ...

