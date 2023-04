Come sta davvero Berlusconi: Pet e prelievo di midollo, test decisivo che rivela tutto (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Il Cavaliere sta combattendo contro una infezione alle vie respiratorie e contro alcuni problemi cardio-circolatori. Accanto a lui tutti i familiari, i figli, il fratello Paolo Berlusconi, Marta Fascina e anche Licia Ronzulli. La situazione viene definita seria da ambienti ospedalieri e l'ex presidente del Consiglio probabilmente sta combattendo probabilmente la sua battaglia più dura. Secondo alcune indiscrezioni riportate questa mattina dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia deve fare i conti anche con la leucemia. Al suo arrivo al San Raffaele, tra i vari accertamenti a cui è stato sottoposto, c'è stato anche quello che ha previsto un prelievo di midollo. A quanto pare il Cav deve combattere contro una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioè ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Il Cavaliere sta combattendo contro una infezione alle vie respiratorie e contro alcuni problemi cardio-circolatori. Accanto a lui tutti i familiari, i figli, il fratello Paolo, Marta Fascina e anche Licia Ronzulli. La situazione viene definita seria da ambienti ospedalieri e l'ex presidente del Consiglio probabilmente sta combattendo probabilmente la sua battaglia più dura. Secondo alcune indiscrezioni riportate questa mattina dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia deve fare i conti anche con la leucemia. Al suo arrivo al San Raffaele, tra i vari accertamenti a cui è stato sottoposto, c'è stato anche quello che ha previsto undi. A quanto pare il Cav deve combattere contro una ...

