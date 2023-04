Come sta Berlusconi? L’ultimo aggiornamento di Zangrillo (Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia ha una leucemia mielomonocitica cronica A dispetto di quanto previsto è stato dato un aggiornamento sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Non un bollettino ma un ragguaglio su cosa abbia il Cavaliere dato dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia ha una leucemia mielomonocitica cronica A dispetto di quanto previsto è stato dato unsulle condizioni di Silvio. Non un bollettino ma un ragguaglio su cosa abbia il Cavaliere dato dal suo medico di fiducia Alberto. “Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi ...

