Come si fa la carbonara: dal cinema al ristorante (Di giovedì 6 aprile 2023) La Roma che si affaccia dopo l'Occupazione, alla fine della guerra, era povera. E si cucinava con quel poco che si riusciva a reperire: uova e carni conservate, Come guanciale o pancetta. La carbonara era un piatto rimediato, d'emergenza. Ma diventa una serata di gala per lo stomaco! L'industria cinematografica capitolina, ebbe un gran da fare nel dopoguerra, a far conoscere a registi e attori stranieri la prelibatezza della cucina romana: e quel piatto invitante, capace di incarnare la pasta, tipica italiana, e il gusto anglosassone per le uova e bacon. La prima citazione sullo schermo della carbonara è del 1951, quando Aldo Fabrizi nel film "Cameriera bella presenza cercasi" era Giovanni Marchetti, e interroga la cameriera Maria (Elsa Merlini): "Scusi un momento, Senta un po', ma lei sa fare gli spaghetti alla ...

