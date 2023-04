Come sbagliare un gol a porta vuota (Di giovedì 6 aprile 2023) Erano davvero in pochi a ipotizzare una conferma di Reigns nel main event di Wrestlemania, e io non rientro tra essi. Io, Come tanti altri, ero sicuro che Cody sarebbe riuscita nell’impresa fallita da molti di mettere fine al regno infinito del Tribal Chief. D’altra parte gli indizi andavano tutti in quella direzione. Dall’estate 2020 in poi Roman domina incontrastato, un periodo che non si riteneva possibile nei tempi moderni. Dopo anche la bellissima parentesi vissuta con Zayn nella Bloodline, a mio giudizio è difficile immaginare che riusciranno a ricreare qualcosa anche solo alla pari di una storia così bella. Stiamo parlando di quella che probabilmente la miglior storyline dai tempi dell’Evolution, perciò è lecito chiedersi quali altre storie all’altezza si possano vivere con il gruppo di Reigns ancora in vita. Cody poi era un buonissimo candidato a ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023) Erano davvero in pochi a ipotizzare una conferma di Reigns nel main event di Wrestlemania, e io non rientro tra essi. Io,tanti altri, ero sicuro che Cody sarebbe riuscita nell’impresa fallita da molti di mettere fine al regno infinito del Tribal Chief. D’altra parte gli indizi andavano tutti in quella direzione. Dall’estate 2020 in poi Roman domina incontrastato, un periodo che non si riteneva possibile nei tempi moderni. Dopo anche la bellissima parentesi vissuta con Zayn nella Bloodline, a mio giudizio è difficile immaginare che riusciranno a ricreare qualcosa anche solo alla pari di una storia così bella. Stiamo parlando di quella che probabilmente la miglior storyline dai tempi dell’Evolution, perciò è lecito chiedersi quali altre storie all’altezza si possano vivere con il gruppo di Reigns ancora in vita. Cody poi era un buonissimo candidato a ...

